Lai segtu "vairākas lielas, nozīmīgas lietas". Kariņš paziņo, ka šī gada budžetā plānots 4,2% deficīts

Vēl kā nepieciešamie finanšu resursi ir izmantoti budžeta izpildes procesā pārdalāmie finanšu līdzekļi un papildu iemaksas valsts budžetā no valsts kapitālsabiedrībām, nodrošinot finansējumu 141 miljona eiro apmērā. Tostarp no AS "Latvenergo" paredzētas papildu iemaksas 30 miljonu eiro apmērā, bet no VAS "Latvijas valsts meži" - 90 miljonu eiro apmērā. Šis finansējums ir pārdalīts budžeta ietvaros un nerada papildu deficītu vai ietekmi uz apstiprināto fiskālo telpu.