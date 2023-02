"Izlēca paziņojums, ka dati nav pieejami, jo esmu mirusi." Dace Rukšāne piedzīvojusi nepatīkamu misēkli portālā "latvija.lv"

"Es jau to brīdinājumu, ka var gadīties, ka persona tiek uzrādīta par mirušu, izlasīju tikai pēc tam. Bet sākotnējā sajūta... Diezgan jocīga... Padomāju, ka esmu netīšām iegājusi kāda sava radinieka, kuram ir tāds pats vārds un uzvārds, profilā, un kurš, izrādās, ir nomiris, bet es par to neko nezinu. Es to uztvēru diezgan personiski, jo nupat aizsaulē bija devies manas labākās draudzenes vīrs...