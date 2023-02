Ministrija: Ārpus Latvijas deklarētos jauniešus valsts aizsardzības dienestā neiesauks

Deputāts, bijušais Latvijas Sauszemes spēku komandieris Igors Rajevs (AS) nenoliedza, ka, pastāvot šādai kārtībai, būs iespēja mākslīgi izvairīties no dienesta. Vienlaikus ir jāsaprot, vai šādai kārtībai būs ietekme uz VAD kā tādu. Sākotnējā etapā VAD iesaucamo skaits būs neliels, līdz ar to nākamajos gados varēs iegūt pieredzi, vai potenciālā izvairīšanās ir sistemātiska un tā ir problēma. "Nu, un tad, es domāju, ka AM nāks klajā ar risinājumu šajā jautājumā," mierināja deputāts.