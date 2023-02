Lūk, kādā secībā uzstāsies "Supernovas" finālisti

Arī finālā katrai skatītāja balsij būs būtiska nozīme – par savu favorītu no viena tālruņa numura varēs zvanīt un sūtīt īsziņas neierobežotā skaitā.

"Supernovas" finālā skatītājus priecēs viesmākslinieki: šovu atklās 2019. gada Eirovīzijas uzvarētājs no Nīderlandes – Dankans Lorenss (Duncan Laurence), kurš izpildīs dziesmu "Arcade", savukārt noslēgumā uzstāsies Elīza Legzdiņa – latviešu izcelsmes dziedātāja, kura dzīvo un mūzikas karjeru veido Lielbritānijā. Elīza izpilda hiphopu, elektronisko mūziku, kā arī deju popu un R&B. Dziesmā "Roll With Me" viņai pievienosies Beanie – grupas "Rudimental" bundzinieks.