Bukmeikeri prognozē, kurš uzvarēs "Supernovā" un pārstāvēs Latviju "Eirovīzijā"

11. februāra vakarā uz skatuves kāps 10 dalībnieki - Alise Haijima, Luīze, RAUM, Toms Kalderauskis, Artūrs Hatti, Patrisha, grupa "Sudden Lights", grupa "24. Avēnija", AVÉI un Markus Riva.

Uzvarētāju noteiks skatītāju un žūrijas balsojums, abām pusēm esot vienādam "svaram".

Jau pirms pusfināla "Betsafe" eksperti par favorīti uzskatīja mūziķi Patrisha, un domas nav mainījušās. Bukmeikeru vērtējumā Patrisha, kura izpilda dziesmu "Hush", izredzes uzvarēt novērtētas ar augstāko koeficientu, turpat uz papēžiem min grupa "Sudden Lights" ar dziesmu "Aijā". Kā trešā galvenā kandidāte ir Luīze ar savu pirmo oriģināldziesmu "You to Hold Me.

Arī starptautiskais "Eirovīzijas" fanu blogs "Wiwibloggs" izteica prognozi, kā vienu no uzvarētājiem nosaucot grupu "Sudden Lights".

"Apollo.lv" jau vēstīja, ka finālā nekvalificējās "INSPO" ar dziesmu "Sway", Katrine Miller ar dziesmu "Beaten Down", Justs ar dziesmu "Strangers", Adriana Miglāne ar "Like I Wanna".

Foto: "Supernovas 2023" pusfināls

Uzstāšanās secība finālā:

Alise Haijima – "Tricky"

Luīze – "You To Hold Me"

RAUM – "Fake Love"

Toms Kalderauskis – "When It All Falls"

Artūrs Hatti – "Love Vibes"

Patrisha – "Hush"

"Sudden Lights" – "Aijā"

"24. Avēnija" – "You Said"

AVÉI – "Let Me Go"