Latviešu medmāsas vēstule pēdējā darba dienā pirms došanās strādāt uz Norvēģiju

Var to visu “norīt” un samierināties cerībā uz kaut ko, piemēram, uz priekšnieku noturību cīņā par padoto interesēm. Es biju izvēlējusies būt pie tādiem, kas prasa, var sabraņīt, vienmēr par svētām turējuši pacienta intereses un vajadzības, bet par to arī bijuši īsta mūra siena. Paldies par to RAKUS Gaiļezers Neatliekamās medicīniskās palīdzības klīnikas vadītājam Aleksejam Višņakovam un NMPD BAC “Krasts” vadītājam Rafaelam Ciekuram. Tās stundas, ko viņi spēj strādāt, paveikt nepaveicamo ar limitētiem resursiem, esot dažādās lomās un kvalitātēs, visu paspējot un par svētu turot kvalitāti - es to apbrīnoju.