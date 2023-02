Ministrija: Patēriņa cenas šogad stabilizēsies

Pēc būtiskā cenu krituma iepriekšējā mēnesī janvārī bija vērojums neliels cenu kāpums degvielai - par 1,4%, ko galvenokārt noteica dīzeļdegvielas sadārdzināšanās un kas kopējo patēriņa cenu līmeni palielināja par 0,1 procentpunktu. Degvielas cenas joprojām saglabājas augstas, ko ietekmē augstās naftas cenas pasaulē. Pasaules naftas cenas pēc krituma iepriekšējā gada novembrī-decembrī, šogad janvārī nedaudz pieauga - mēneša laikā vidēji par 2,8%. To galvenokārt izraisīja cerības uz pieprasījuma atjaunošanos Ķīnā pēc stingro Covid-19 ierobežošanas pasākumu atcelšanas un dati par inflācijas tempu palēnināšanos.

Elektroenerģijas cenu kritumu veicināja labvēlīgie laika apstākļi elektroenerģijas ieguvei Eiropā - mērens laiks, augsta izstrāde no ūdens un vēja, kā arī patēriņa kritums svētku brīvdienu rezultātā, cenu kritums citiem energoresursiem un enerģijas plūsmu pieaugums no Somijas un Zviedrijas. Cenas samazinājās arī cietajam kurināmajam - par 6,2% un siltumenerģijai - par 0,6%. Savukārt dabasgāzei bija vērojams neliels sadārdzinājums (par 1,3%) saistībā ar tarifa izmaiņām no šī gada 1. janvāra.