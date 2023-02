Ne Kino centram, bet Vēstures muzejam iedala naudu filmai par leģionāriem

Aizvadītā gada nogalē tobrīd vēl Nacionālās apvienības vadītā Zemkopības ministrija piedāvāja no uzņēmuma peļņas tieši tādu pašu summu – 300 000 eiro, pārskaitīt Valsts kultūrkapitāla fondam (VKKF) kā mērķziedojumu SIA "Sāga films", atbalstot spēlfilmas par leģionāriem "Neredzamais cietoksnis" tapšanu. Tam bijusi arī atbalsta vēstule no Kultūras ministrijas. Filma iecerēta par leģionāru un vēlāk izsūtīto Ernestu Laumani.

Ja LVM ziedojums būtu noticis, naudu pārskaitītu kā mērķziedojumu caur VKKF. Tajā stāsta, ka, lai arī ziedojumu vietā tagad būs līdzekļi no valsts budžeta, tas nenozīmē, ka to sadalīs precīzi tiem pašiem mērķiem - ārpus konkursa filmu finansēt no valsts budžeta naudas nevar.