Usika un Fjūrija potenciālās supercīņas norise atkal sastapusies ar pamatīgu šķērsli

"Tiešsaistes abonementos slēpjas lielākā daļa naudas. Ar klātienes biļetēm nepietiks. Pat ja cīņu apmeklēs 90 tūkstoši, ar to nebūs gana. Līdz ar to viņiem teju jāpaļaujas uz tiešsaistes abonementiem," skaidroja Oladipo, uzsverot, ka Saūda Arābijā klātienes apmeklētājiem ir cita pirktspēja, līdz ar to arī ienākumi no arēnas biļešu pārdošanas būtu krietni lielāki.