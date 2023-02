Vai UFC ir sliktākā sporta organizācija pasaulē?

Arbitrāža

Arbitrāžas tiesā strīdu šķir neitrāla trešā puse. Risinot problēmas arbitrāžas ceļā, gan UFC, gan cīkstonis atsakās no tiesībām iesūdzēt otru pusi tiesā ar tiesnesi.

Protams, tikai retais cīkstonis ir mēģinājis iesūdzēt UFC, bet, ja konkrēts konflikts tiks risināts ar arbitrāžas palīdzību, informācija par to nebūs publiska. Par konflikta risināšanas procesu nezinās nedz mediji, nedz citi cīkstoņi. Tas, protams, "spēlē" par labu UFC, kam lieka negatīvā publicitāte nav nepieciešama.

Iedomāsimies situāciju - cīkstonis ar debitanta "12+12" līgumu (12 tūkstoši par iziešanu oktagonā un 12 tūkstoši par uzvaru) vienatnē mēģina tiesāties ar UFC, kuras ienākumi gada laikā pārsniedz miljardu. "Uz papīra" pat Dāvida un Goliāta duelis šķiet vienlīdzīgāks... Tikai iznākums, visticamāk, atšķirtos no slavenās pasakas scenārija.

Pat ja kādam cīkstonim arbitrāžas procesā izdodas paveikt neiespējamo un no UFC piedzīt vēlamo kompensāciju, tas netiek skaitīts kā precedents, līdz ar to nākamajam cīkstonim, kurš mēģinās cīnīties līdzīga rakstura konfliktā, sava taisnība būs jāizcīna no jauna.