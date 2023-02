"Ej uz Holivudu..." Usika promotieris vēršas pie Fjūrija

Tomēr tiek ziņots, ka stadions, kurā bija paredzēta Fjūrija un Usika cīņas norise, laikus netiks pabeigts. Līdz ar to pastāv iespēja, ka abi boksa spīdekļi varētu tikties Fjūrija mājās jeb Londonas Vemblija stadionā.

Līdz ar to paredzams, ka Fjūrijs, kā jau mājinieks, vēlēsies lielāku daļu no kopējiem ieņēmumiem.

Krasjuks gan pastāv uz to, ka nepiekritīs ienākumu sadalījumam, kurā viņa puse nesaņemtu vismaz 50% ienākumu.

Krasjuks gan uzskata, ka Fjūrijam īsti nav pamatojuma prasīt lielāku "pīrāga" daļu: "Kā to [lielāku ienākumu daļu] var pamatot? Tāpēc, ka viņš ir brits? Neizklausās pēc normāla pamatojuma. No otras puses Fjūrijs var apgalvot, ka viņš var izpārdot Vemblija stadiona neatkarīgi, vai viņam pretim stājas Usiks, vai puisis no lielveikala.