Aizvadītajā gadā uz Krieviju preces eksportēja 831 Latvijas uzņēmums

To īpatsvars veidoja 60,3% no kopējās importa vērtības.

No Lietuvas, Krievijas un Igaunijas visvairāk tika importēti minerālprodukti, no Vācijas - satiksmes līdzekļi un to aprīkojums, savukārt no Polijas - lauksaimniecības un pārtikas preces.

Eksports uz Ukrainu 2022. gadā salīdzinājumā ar 2021. gadu pieauga 2,2 reizes, un to visvairāk ietekmēja minerālproduktu eksporta pieaugums par 106,6 miljoniem eiro.

Eksports uz Krieviju samazinājās par 0,4%, bet uz Baltkrieviju - par 2%, ko galvenokārt ietekmēja mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksporta samazinājums attiecīgi par 78,1 miljonu eiro un 12,5 miljoniem eiro.

Vienlaikus imports no Ukrainas pērn pieauga par 27,1%, un to visvairāk ietekmēja ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu importa kāpums par 34,4 miljoniem eiro. No Krievijas imports palielinājās par 3,3%, ko ietekmēja minerālproduktu importa pieaugums par 421,8 miljoniem eiro. Importa samazinājumu par 35,7% no Baltkrievijas ietekmēja koka un koka izstrādājumu importa kritums par 158,2 miljoniem eiro.

Dati arī liecina, ka 2022.gadā salīdzinājumā ar 2021. gadu būtiski pieaugusi preču ārējā tirdzniecība ar atsevišķām NVS valstīm. Eksports uz Kazahstānu pieaudzis par 70,4 miljoniem eiro jeb 2,5 reizes, uz Kirgizstānu - par 17 miljoniem eiro jeb 3,5 reizes, bet uz Armēniju - par 15 miljoniem eiro jeb 2,8 reizes. To ietekmēja mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksporta pieaugums.