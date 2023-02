Spānija pieņem likumu, kas ļauj cilvēkiem no 16 gadu vecuma mainīt dzimumu

Tā sauktais "transpersonu likums " ļaus cilvēkiem no 16 gadu vecuma mainīt dzimumu savos dokumentos, izmantojot vienkāršu administratīvu deklarāciju.

Jaunais likums arī paredz, ka mainīt dzimumu varēs jaunieši vecumā no 14 līdz 16 gadiem, ja tas tiek darīts viņu likumīgo aizbildņiu pavadībā. Savukārt jauniešiem no 12 līdz 14 gadu vecumam dzimuma maiņai ir nepieciešama "zaļā gaisma" no tiesas.