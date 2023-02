Ramlavs Rīgā kļūst par IBA starpkontinentālo čempionu

Pastāv divas dažādas IBA organizācijas ar vienādu nosaukumu. Viena no tām, par kuras jostu cīnījās Ramlavs, pārstāv profesionāļus, bet otra, kuras nosaukums iepriekš bija AIBA, ir organizācija amatieru bokseriem.

Ramlavs karjerā uzvarējis 16 no 18 cīņām, astoņas no tām noslēdzot ar nokautu. Viņa pretinieks bijis pārāks deviņās no 11 cīņām, piecas uzvarētās noslēdzot ar nokautu.