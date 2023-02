Saistībā ar pārbūvēm pie Rīgas autoostas vairāku reģionālo autobusu galapunkti pārcelti uz Turgeņeva ielu

AS "Rīgas starptautiskā autoosta" teritorija.

Saistībā ar pārbūves darbiem teritorijā pie Rīgas Starptautiskās autoostas jau no šodienas vairākiem reģionālo autobusu maršrutiem no Rīgas virzienā uz Siguldu, Vangažiem, Ropažiem, Garkalni, Carnikavu, Kadagu, Ādažiem, Saulkrastiem/Zvejniekciemu galapunkts tiks pārcelts no Ģenerāļa Radziņa krastmalas uz Turgeņeva ielu, informēja Autotransporta direkcija.