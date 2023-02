"Nekad neesmu sevi redzējusi kā paraugmammu." Maija Doveika atklāti par mātes lomu

"Es nekad neesmu sevi redzējusi kā paraugmammu. Nekad. Man liekas, ka man drīzāk ir paveicies ar bērnu un to, kāds viņš ir, nekā viņam ar mammu, kāda esmu bijusi," atklāta ir Doveika.

"Ir tā, kā ir, un patiesība ir nemainīga, neatkarīgi no tā, kādu izkārtni mēs uzliekam, un tas nemaina lietas būtību.

Maija ir pārliecināta, ka grūtie dzīves brīži ir vajadzīgi katram no mums, neskatoties uz to, ka reizēm nav spēka pateikt tai brīdī paldies par šo pieredzi, kurai ejam cauri. "Ja mans mērķis ir atraisīties no liekā un ļaut savu sirdi kaut kādā ziņā samalt kaut kādā labākā agregātstāvoklī, un paiet laiks, un tas ir neticami, ka tad mēs varam pateikt paldies un saprast, ka tajā visā ir bijis kaut kas ļoti vērtīgs."