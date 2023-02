"Visi smejas par tik melnu un labu joku, jo Oļeham kāju tiešām nav." Ukraiņu rehabilitācijas stāsti no "Vaivariem"

Savā dzimšanas dienā un uz aizbraukšanu uzdāvinu dažiem karavīriem mazos balzamiņus. Oļehs saka, ka to dzers, jau atgriežoties Ukrainā. Viņš man arī parāda video, kur staigā ar protēžu paraugu, pavisam tīri neko (ja "tīri neko" var attiecināt uz tādu situāciju, bet ar laiku pierod); tur, kur mums ir potīte, ir tāda atspere, kura nodrošina kustību un lokanību.

Skumjais Viņš ar tukšajām acīm man atzīstas, ka vakar ir mēģinājis balzamu un nē, tas nav viņam, bet paņemšot Maksimam. Nu, ja Maksimam, tad Maksimam. Bet tad, braucot projām savā ratiņkrēslā, Viņš man pasaka garāko runu, kādu es vispār esmu no Viņa dzirdējusi šo divu nedēļu laikā: lai es veseļojoties un lai man viss labi. Acis gan joprojām skatās tukšumā, ne uz mani, emociju (it kā?) nav, bet vārdi skan, un man nedaudz šoks no tādas informācijas apmaiņas.