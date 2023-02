Gads kara. Noliedzēji, kurinātāji, slavinātāji - kas viņi ir?

4.daļa: Sociālo tīklu varoņi

Ievērojama daļa naida kurināšanas lietu nāk no ierakstiem sociālajos tīklos. Tās ir dažādas - sākot no kara blogera, kurš Latvijas medijos pirms kara portretēts kā tik sekmīgs, ka nopircis "Ferrari", beidzot ar "viss ir slikti". "Facebook" grupas uzturētāju un tiktokeriem. Neviens no šajās lietās iesaistītajiem uz Re:Baltica saziņas mēģinājumiem neatsaucās, līdz ar to lietu būtību varam izklāstīt tikai kartītēs. Viņu motivācija mums nav zināma.