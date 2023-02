VIDEO ⟩ "Visu laiku bija normāli." "Latvijas dzelzceļa" elektrības rēķini šokē klientus

Sazinoties ar uzņēmumu pēc rēķinu saņemšanas, noskaidrojuši, ka augstā maksa saistīta ar to, ka LDz iepircis elektrību pagājušā gada augustā, kad tās cena bija ļoti augsta.

VAS "Latvijas dzelzceļš" pārstāve Agnese Līcīte skaidro situāciju: "Izvēlēts ekonomiski izdevīgākais piedāvājums. Elektroenerģijas kārtējais iepirkums sakrita ar laiku, kad ģeopolitisko notikumu rezultātā bija iestājusies globālā enerģijas krīze. Proti, pieprasījums tirgū bija ļoti liels, līdz ar to energoresursu cenas bija vēsturiski augstā līmenī. Arī elektroenerģijas cena bija būtiski augstāka. Līdz ar to tika pieņems lēmums no 1. septembra paaugstināt elektroenerģijas cenas galalietotājiem."