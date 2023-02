Producentu ģildes labākās filmas godalgu saņem "Viss visur vienlaikus"

Amerikas Producentu ģildes (PGA) balvu ceremonijā sestdien Beverlihilsā, Kalifornijā, ar labākās filmas godalgu tika apbalvota lente "Everything Everywhere All At Once" ("Viss visur vienlaikus"), nostiprinot šī jau vairākus prestižus apbalvojumus saņēmušā kinodarba izredzes sacensībā uz "Oskariem".