VID rosina nesteigties ar gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu marta pirmajās dienās

No marta Latvijas iedzīvotāji varēs iesniegt gada ienākumu deklarācijas par 2022. gadu. Iedzīvotāji, kam obligāti jāiesniedz deklarācija, var tās iesniegt trīs mēnešu laikā - līdz 1. jūnijam. Taču brīvprātīgi, attaisnoto izdevumu atgūšanai, to var darīt trīs gadu garumā. Valsts ieņēmumu dienests (VID) rosina nesteigties to iesniegt marta pirmajās dienās.