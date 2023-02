Astronomi ir pārsteigti: zinātne nespēj izskaidrot jaunatklāto galaktiku fenomenu

"Mūsu atklātās sešas galaktikas ir vairāk nekā 12 miljardus gadu vecas, izveidojušās tikai 500-700 miljonus gadu pēc Lielā sprādziena, un to masa ir 100 miljardus reižu lielāka par mūsu Saules masu," izdevumam "Science Alert" pastāstīja Svinburnas Tehnoloģiju universitātes astronoms Ivo Labe, kurš vadīja starptautisko pētījumu.

Tas liek domāt, ka mums pietrūkst viena vai divu būtisku soļu, lai izprastu Visuma evolūciju. Šis atklājums varētu mainīt zinātnieku izpratni par to, kā veidojušās Visuma agrīnākās galaktikas.

Objekti tika atklāti JWST darbības pirmajos mēnešos. Jaudīgais kosmosa teleskops Visumu pēta infrasarkanajā diapazonā, kas ir ideāli piemērots, lai atklātu gaismu, kura ir ceļojusi miljardiem gadu, lai sasniegtu mūs no agrīnā Visuma.

Atklāto galaktiku matērijas blīvums ievērojami pārsniedz šim periodam aprēķinātās vērtības. Atklājumi ir tik grūti izskaidrojami ar pašreizējās kosmoloģijas terminiem, ka pētnieku komanda nolēma meklēt kļūdas savā darbā. Līdz šim dati un komandas veiktā to interpretācija joprojām ir noturīga, kas liecina, ka viena no divām lietām ir nepareiza: mūsu izpratne par kosmoloģiju vai mūsu izpratne par to, kā galaktikas veidojās agrīnajā Visumā.