Kas jādara, lai egle būtu laimīga?

Mizgrauzis ir dabas sastāvdaļa, no tā mēs nevaram izvairīties, bet šim kukainim egle ir tikai barības bāze un dzīvesvieta. Novērojumi un statistika rāda, ka šis klusais kaitnieks jau ir izpostījis ļoti daudz egļu mežu un arī turpmāk to darīs, ja vien to neapturēsim. Turpmākie gadi būs izšķiroši, lai sagatavotu vietas slazdu izvietošanai un noķertu kaitēkļus vasaras mēnešos. Prognozes rāda, ka trešā daļa no egļu mežiem mizgraužu dēļ var aiziet bojā, nesasniedzot pat piecdesmit gadu vecumu.