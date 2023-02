FOTO ⟩ "Galerija Centrs" 4. stāvā atklāta garšu un notikumu telpa "Burzma"

Vairāk nekā 1500 kvadrātmetru platībā, "Galerija Centrs" 4. stāvā "Burzma" apmeklētājiem ir pieejamas divas zonas - Grab&Go un Rest&Taste. Tajās iespējams baudīt Meksikas virtuvi no "L-Taco", gruzīnu virtuvi no "Hačapuri" un Āzijas virtuvi no "Ginger". Papildu tam, bistro maltītes nodrošinās "Boom Cafe", malkas krāsnī ceptas picas gatavos "Vīnkalni", pelmeņus un pankūkas būs iespējams iegādāties no "Zeest", par izsmalcinātiem suši rūpēsies "DerBruder", savukārt "Holy Sip" piedāvās atspirdzinošus kokteiļus un uzkodas.