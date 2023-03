Lietuvas pagastu satricina ārkārtas gadījums: trīspadsmitgadīga meitene gatavojas dzemdībām

13 gadus vecās grūtnieces ģimenē aug divi puikas, pārējie daudzbērnu ģimenes bērni ir pilngadīgi un dzīvo patstāvīgi. Portāls raksta, ka topošā nepilngadīgā māte nevar gaidīt lielu atbalstu no tuviniekiem, jo arī viņas mātei ir invaliditāte.

Arī Statkevičiene uzsver, ka nepilngadīga grūtniecība Lietuvas bērnu tiesību aizstāvju darba praksē nav ierasta parādība. "Tomēr, skatoties uz visu valsti, gada laikā atklājas vairāki šādi gadījumi. Par tām nereti uzzinām no ārstiem, bērnam piedzimstot, un, ja ģimene, kura gaida nepilngadīgo, saņem sociālo palīdzību no pašvaldības iestādēm, sociālie darbinieki nereti par to informē grūtniecības laikā," stāsta Statkevičiene.