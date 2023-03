"Man nepatīk šitā spēle." Ko atklāj gada ienākumu deklarācijas

Vispār jau uz nodokļu parādu vajadzētu skatīties no pozitīvās puses - valsts mums bija aizdevusi naudu, ko nu jāatmaksā. 🙂

Savukārt pārmaksa nozīmē, ka valsts bija aizņēmusies no mums, nemaksājot par to procentus 🙄