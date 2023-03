Saule drīz kļūs aktīvāka, nekā tā ir bijusi desmit gadus. Tas varētu izraisīt elektrības pārrāvumus un iespaidīgas polārblāzmas

Saules vētras varētu traucēt gaisa satiksmi

Saules maksimuma laikā ir daudz lielāka iespēja, ka tā mūsu virzienā izmetīs enerģiju. Saules vietējiem magnētiskajiem laukiem vairāk sapinoties un saduroties vienam ar otru, tie var eksplodēt. Pēc tam enerģija un lādētās daļiņas no Saules tiek izmestas kosmosā.

Radio signāliem, kas tiek sūtīti no Zemes, arī ir jāatlec no jonosfēras, lai nokļūtu no viena punkta uz otru. Tas ir mazāk efektīvi skarbos kosmosa laikapstākļos. Tiesa, radio signāli mūsdienās ir daudz mazāk būtiski ikdienas sakariem. Taču vairākas nozares izmanto radiosignālus kā rezerves variantu citas sakaru sistēmas kļūmes gadījumā.