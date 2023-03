Pusgada laikā zaudēt abus vecākus un omīti, izšķirties un mēģināt nolēkt no tilta. Lauras dzīvesstāsts

"Līdz sešu gadu vecumam man vecāki it kā bija, it kā nebija. Mani pieskatīja vecākās māsas, kaimiņi, jo vecākiem bija svarīgākas dzeršanas, braukšanas riņķī. Izbaudīju arī sišanu, vardarbību no vecākiem mājās, spīdzināšanu dušā, tualetēs, visur kur," stāsta Laura.

...Ne tikai sitiens no vecākiem, bet sitiens arī no blakus esošiem, no pārējiem par to, ka tu nevari būt tāds kā viņi."