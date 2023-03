"Ja tu jūti, ka ir, tad ir." Elīna Bojarkina un Marģers Majors atklāj, kā atrada ceļu viens pie otra

Tam sekoja interese par viņas pasauli. Es ļoti cienu aktieru profesiju, jo apzinos, cik tā ir grūta un izaicinoša, no otras puses - interesanta." Savukārt Elīna saka: "Marģeram ir diezgan specifisks izskats, kuru nevar nepamanīt. Tas bija pirmais. (..) Ļoti reti sanāk satikt cilvēkus, ar kuriem uzreiz saslēdzos, bet ar Marģeru tā notika. Es piekritu braukt ar viņu uz Kūdru, un mūsu sarunas raisījās viegli un vienkārši. Man tas bija pārsteigums. Protams, arī tas, ka Marģeram ir laba humora izjūta."

"Tas nebija apzināts gājiens no manas puses - hei, šī būs mana noskatītā nākotnes draudzene! Pēc vairākām satikšanās reizēm Elīna man teica - jā, tu man patīc. Un man tas bija - wow, wow, wow, ok! Tas man bija liels pārsteigums. Skaidrs, ka simpātijas bija, bet... Cienot to, ka Elīna tobrīd bija attiecībās..." saka Marģers, uz ko Elīna piebilst - tās gājušas uz grunti.