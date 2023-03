"Tu nevari mūžīgi pārdzīvot." Juris Žagars par mūžībā aizgājušo brāli

Brāļi Žagari kultūras telpā tiek raksturoti kā ambiciozi un mērķtiecīgi sava ceļa gājēji, katrs ar savu virzienu uz lielām lietām. Juris atzīst, ka ar brāli vienmēr ir bijusi neapzināta konkurence, bet tā viņu tikai stiprinājusi. "Es uzskatu konkurenci par vienu no spēcīgākajiem dzinējspēkiem. Es esmu uz konkurenci tendēts. Man patīk uzvarēt, man nepatīk zaudēt. Es nevaru būt vienaldzīgs pret to, ko varu sasniegt, kad kāds cits to ir sasniedzis."