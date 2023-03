FOTO ⟩ Pasniegtas Latgaliešu kultūras gada balvas "Boņuks 2022"

Pliča darbi pazīstami visā Latvijā un pāri tās robežām gan no izstādēm, gan no Latgales kultūras vēsturei nozīmīgām kultūrvēsturiskajām monogrāfijām". Viņš ir līdzdarbojies, izdevis vai ilustrējis 25 grāmatas, nozīmīgākās no tām - "Latgale fotogrāfijās" (2013) un "Latgalietis XXI gadsimtā" (2017).