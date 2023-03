VIDEO ⟩ Politiķu kritiku par "pasūtījumu galdu" VID piesaista Martinsona aizstāvju uzmanību

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme no pagājušā rudens līdz šā gada janvāra beigām bija atstādināta. To bija izdarījis iepriekšējais finanšu ministrs Jānis Reirs (JV), taču viņa pēctecis Arvils Ašeradens (JV) pēc disciplinārlietas komisijas ieteikuma Jaunzemei izteica aizrādījumu un amatā atjaunoja. Reirs gan joprojām par VID vadītāju ir kritisks, un arī "Jaunās Vienotības" koalīcijas partneri no "Apvienotā saraksta" grib nopietnu sarunu ar finanšu ministru par ieņēmumu dienesta pārvaldību. Tikmēr politiķu kritiku par "pasūtījumu galdu" VID ir uzķēruši arī savulaik izmeklētāju uzmanību piesaistījušas personas, piemēram, nodokļu lietā apsūdzētā uzņēmēja Māra Martinsona aizstāvība, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "De Facto".