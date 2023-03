VIDEO ⟩ "Tas ir absurds." Iedzīvotājs neizpratnē par ceļa labošanas darbiem puteņa laikā

Edgars brauktuves labošanas darbus novērojis Rīgā, Grīziņkalnā. "Tas ir absurds pēc sava izpildījuma. Braucu lejā no Deglava tilta, kur ir krustojums ar Tallinas ielu. Pašreiz viss kā pēc Krievijas valsts standartiem – tiek asfaltēts ceļš, lāpītas bedrītes. Tas nav pareizi," viņš vēsta.

Rīgas Tehniskās universitātes Ceļu un tiltu katedras vadošais pētnieks Viktors Haritonovs stāsta: "Zemākās temperatūrās lieto aukstu asfaltbetonu. Tam ir īsāks mūžs, bet to var sablīvēt arī zemā temperatūrā. Vēlams izvairīties no mitruma, bet ir tehnoloģijas, kas arī to pieļauj. Šī ir tehnoloģija pāris mēnešiem.