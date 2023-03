Veselības ministre: Šī gada budžets nesaskan ar pērn sabiedrības veselības pamatnostādnēs noteikto

Premjers sacīja, ka "vairs nevaram ļaut bez reformām grūst naudas sistēmā," vienlaikus norādot, ka, ja kāds no ministriem nav gatavs šādi strādāt, par to jāpaziņo premjeram tagad vai pēc valdības sēdes.

Valdības sēdes laikā izvērsās diskusija par veselības nozarei nepieciešamo papildu finansējumu, un veselības ministre Līga Meņģelsone (AS) aicināja fiksēt veselības aprūpi kā vienu no prioritātēm.

Arī iekšlietu ministrs Māris Kučinskis (AS) sacīja, ka "mēs nepametīsim Līgu vienu," tādējādi aicinot sēdes protokolu papildināt, nosakot, ka veselības aprūpe būs viena no prioritātēm.

Finanšu ministrs Arvils Ašeradens preses konferencē sacīja, ka diskusija bijusi par to, vai izpildās valdības deklarācijā noteiktas, ka veselības aprūpes finansējums sasniedz 12% no izdevumiem. Ašeradens sacīja, ka AS ieskatā tas neizpildās.