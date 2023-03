Valdība atbalsta HIV un AIDS izplatības ierobežošanas noteikumus

HIV jauno gadījumu rādītājs Latvijā joprojām ir viens no augstākiem Eiropas Savienībā (ES) un vairāk nekā trīs reizes pārsniedz ES vidējo rādītāju. HIV infekcijas izplatības rādītāji uz 2021.gada 31.decembri liecina, ka Latvijā ir 5983 HIV inficētas dzīvas personas, bet kopumā valstī 2021.gadā tika reģistrēti 212 jauni HIV gadījumi, no kuriem 38 gadījumi bija AIDS stadijā. Lielākā daļa jaunatklāto HIV gadījumu konstatēta personām vecumā no 30 līdz 39 gadiem - 33,5%, un vairums inficēšanās gadījumu notikuši heteroseksuālas transmisijas ceļā. Tāpat arī katru gadu tiek atklāts viens vai vairāki gadījumi, kad inficēšanās ar HIV notikusi grūtniecības vai bērna zīdīšanas laikā, kad inficēta māte to nodevusi savam bērnam.