Uz laiku atcels jauno prasību par automašīnu CNG balonu inspicēšanu

Tehniskās apskates noteikumi paredz, ka no 2023.gada 1.janvāra transportlīdzekļiem, kuri aprīkoti ar CNG barošanas sistēmu, ir jāveic periodiska CNG balona pārbaude, par ko tiek ievadīts apliecinājums transportlīdzekļu reģistrā. Ja šāda ieraksta transportlīdzekļu reģistrā nav, tiek piešķirts novērtējumu “3”, kas nozīmē bīstamu trūkumu vai bojājumu, kas tieši un tūlītēji apdraud ceļu satiksmes drošību vai ietekmē vidi un kura dēļ aizliegts transportlīdzekli izmantot uz koplietošanas ceļiem. Ceļu satiksmes drošības direkcija ( CSDD ) veic transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un kontrolē ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu tehnisko stāvokli.

Pēc LATAK sniegtās informācijas SM izvērtē vairākus risinājumus, kas varētu uzlabot esošo situāciju un līdz ar to šīs pārbaudes būtu iespējams veikt arī citām inspicēšanas institūcijām, kas nav transportlīdzekļu ražotāju pilnvarotie pārstāvji, bet to rīcībā būtu CNG balonu ražotāja pārbaudes metodika, atbilstoša personāla kompetence, kā to nosaka CNG balonu ražotājs un tehniskais nodrošinājumus.