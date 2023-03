Pistoriuss aicina piesardzīgi vērtēt mediju ziņoto par "Nord Stream" saspridzināšanu

Arī laikraksts "The New York Times" otrdien, pamatojoties uz jaunāko ASV izlūkošanas informāciju, ziņoja, ka "Nord Stream" saspridzināšanu, iespējams, veicis grupējums, kas atbalsta Ukrainu.

Saskaņā ar "The New York Times" ziņoto, nekas neliecina, ka grupējums būtu darbojies pēc Ukrainas valdības amatpersonu rīkojuma. "The New York Times" arī neatklāja, kur iegūta šāda informācija.