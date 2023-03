Mans mīļotais vīrs nomira. Nepagāja pat gads, un es atkal iemīlējos

Es pateicu Stīvam, ka jūtu vajadzību to darīt, lai pārliecinātos, ka vienkārši nereibstu no jebkura vīrieša uzmanības. "Tas ir tikai godīgi arī pret tevi," es teicu un tā arī domāju. Mēs ēdām sviestmaizes restorānā pavisam netālu no vietas, kur pirmo reizi tikāmies. Redzēju, kā viņa sejā nozib vilšanās, bet viņš teica, ka mani saprot.