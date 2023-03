"Biju nolēmusi kaut kur ārpusē blakus baznīcai pārdozēt." Narkomānes un dīleres Džesikas stāsts

“Sēdēju lidostā, gaidot lidojumu uz Dublinu ar tūkstošiem mārciņu vērtu heroīnu un kreka kokaīnu manā vēderā un piestiprinātu pie vēdera. Man vajadzēja tajā pašā dienā ielidot un izlidot no Dublinas, lai nodotu to visu kādam no lidostas. Tobrīd es bēguļoju no policijas, tāpēc tas bija ārprātīgs risks, bet mana atkarība bija mana vienīgā prioritāte. Šajā dzīves posmā es biju atkarīga no heroīna, un narkotiku kontrabandas darījums bija tāds, ka tad, kad atgriezīšos Londonā, dabūšu jebkuru narkotiku, ko vēlēšos.