"Bail, ka citi bērni sauks mani par bezpajumtnieku." Latviete Īrijā ar ģimeni paliek bez mājām

Egija no Latvijas uz Īriju pārcēlās pirms 16 gadiem. Viņa vedīs bērnus uz Latviju, kamēr vīrs atradīs jaunu māju. Egijas dēls ir satraukts par situāciju, jo nevēlas mainīt skolu. Viņam tur ir daudz draugu.

"Viņš par to runā katru dienu. Nav nevienas dienas, kad viņš par to nerunātu. "Mammu, lūdzu, vai tu vari atrast māju netālu no skolas? Lai man nav jāmaina skola." Es viņam saku, ka daru visu, ko varu.