"Tu kā podiņš, es kā vāciņš." 10 pazīmes, kas liecina: esi kopā ar īsto

5. Jūs esat redzējis šo cilvēku vissliktākajos brīžos, bet tik un tā mīlat viņu.

"Satiku Emmu šausmīgā dzīves brīdī – studēju, strādāju, strīdējos ar saviem puišiem, par daudz dzēru, bieži noraudājusies zvanīju viņai nakts vidū, lai ielaiž mani dzīvoklī, jo atkal biju pazaudējusi atslēgu... Es biju īsts murgs. Mēs bijām dzīvokļa biedrenes, un es tiešām biju tā briesmone, kas atstāj nenomazgātus traukus, nenopērk tualetes papīru, kad ir kārta to nopirkt, un reizēm, nakts vidū ierodoties mājās, nozog dzīvokļa biedra jogurtu vai sieru no ledusskapja - nu visa kopdzīves klasika. Emma to visu pacieta stoiskā mierā un brīdī, kad mana dzīve atkal bija pilnīgi sagruvusi, turēja mani apskautu ilgi, ilgi, ilgi. Es beidzu raudāt un žagoties, un man pēkšņi pieleca: viņa lasa manā dvēselē kā grāmatā. Viņa pazīst mani labāk, nekā jeburš. Viņa taču mani mīl! Tādu, kāda es esmu. Kaut arī nevarēju Emmai atbildēt ar jūtām, kā viņa varbūt būtu vēlējusies, viņa uz visiem laikiem būs mana dvēseles radiniece."