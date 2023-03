VIDEO ⟩ "Likums ir deklaratīvs, tas ir abstrakts." Politiķi skeptiski par drīzām izmaiņām “Lobēšanas” atklātības likumā

"Pret" balsojušās ZZS frakcijas vadītājs Viktors Valainis no Saeimas tribīnes toreiz sacīja: "Pirmšķietami šis jautājums ir tikai viena uzņēmēja interesēs. Protams, arī mēs esam tikušies ar šo uzņēmēju Zaļo un Zemnieku savienības frakcijā, un mēs arī norādījām uzņēmējam, tieši izejot no tā, ka tas nevar būt tikai viena uzņēmēja jautājums. Mēs aicinājām šo jautājumu pārrunāt biznesa vidē un ar nevalstiskajām organizācijām. Viņš to arī izdarīja. Pēc tam mums pienāca vēstules, ka šis vairs nav tikai viena uzņēmēja jautājums, ka šī uzņēmēja pozīciju aizstāv lielākās Latvijas biznesa organizācijas (..)"