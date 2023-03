Porziņģim "auksta" nakts zaudējumā pret "76ers"

Porziņģis laukumā bija 25 minūtes un septiņas sekundes, kuru laikā grozā meta četrus no 12 divu punktu metieniem un vienu no diviem soda metieniem, kā arī trīs reizes bija neprecīzs no tālmetienu līnijas. Viņš statistikā atzīmējās arī ar sešām atlēkušajām bumbām, vienu rezultatīvu piespēli, vienu pārtvertu bumbu, diviem bloķētiem metieniem, četrām piezīmēm un vienu kļūdu, noslēdzot maču ar +/- rādītāju -23.