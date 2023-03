LNMM drīzumā būs skatāma astotā Purvīša balvas izstāde

Meļņikova balvai nominēta par izstādi "The Anticipation" jeb "Gaidas" galerijā "427", kas bija apskatāma no 2021.gada 11.maija līdz 5.jūnijam. Birzaka-Priekule nominācijas pamatojumā uzsver, ka Meļņikovas izstādē pati galerijas telpa kļūst par ideju. Ideju harmoniskai, līdzsvarotai, skaidru un tīru proporciju telpai ar reducētiem elementiem no klasiskās arhitektūras simetrijas un plānojuma.