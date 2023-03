Tūrisma operators "Itaka Latvija" pirmos ceļojumus sāks pārdot šonedēļ

Vaicāti par investīcijām, kompānijā konkrētu atbildi nesniedza, norādot, ka "Itaka Latvija " ir daļa no "Itaka Holdings", kas nepārtraukti investē jaunos projektos un tehnoloģijās.

Čartera lidojumi no Rīgas uz Grieķiju būs pieejami no 21.maija, bet uz Albāniju - no 1.jūnija.