Vienradzis zenītā - četri iemesli, kāpēc Porziņģis aizvada karjeras labāko sezonu

Porziņģa spilgtais sniegums šajā sezonā gan nav materializējies "Wizards" uzvarās, jo šobrīd vašingtonieši ar 31 uzvaru 68 spēlēs jau atkal uz "play-in" turnīru pa saplīsuša loga rūti skatās no ārpuses.

Karjeras labākie rādītāji trīs uzbrukuma statistikas rādītājos

Kā norāda Hjūzs, Porziņģis jau tagad, kad regulārajā sezonā ir atlikušas vēl 14 spēles, ir pārsniedzis 1300 kopumā gūto punktu atzīmi, kas ir viņa karjeras rekords. Protams, šī atzīme sasniegta pateicoties latvieša spējai noturēties bez savainojumiem - Porziņģis līdz šim ir izlaidis vien desmit spēles jeb 14,7% no visiem mačiem. Arī tas ir labākais rādītājs Porziņģa karjerā, apsteidzot 2016./2017. gada sezonu, kad Porziņģis izlaida 19,4% maču.

Advancētā statistika

Viens no veidiem, kā izmērīt NBA spēlētāja efektivitāti ir tā sauktais patiesās precizitātes procents. Šā rādītāja aprēķināšanā tiek apkopota spēlētāja precizitāte no spēles, tālmetienos un no soda metiena līnijas.