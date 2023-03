"Darīšana ar Šūmaheru nav viegla..." "Haas" boss atkal "iedzeļ" Mikam Šūmaheram

"Haas" fanu vidū izpelnījusies kritiku par šķiršanos no Šūmahera. Arī nesenajā intervijā Štainers neizcēlās ar uzslavām Šūmahera virzienā.

"Apsēdos ar viņu un paskaidroju, ka mums nepieciešams doties tālāk ar pieredzējušu pilotu. Tā ir daļa no [mana] darba. Tā nebija patīkama sajūta. Es neizbaudīju to procesu, bet ir nepieciešams būt profesionālim," uz šķiršanos no Mika Šūmahera atskatījās Štainers.