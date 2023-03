"Es sveru 190 kilogramus. Bet lieli cilvēki arī ir cilvēki." Šona Kraforda stāsts

Šons stāsta: "Nezinu, kā viņi to panāca, bet pēc šīs tikšanās sāku pie viņiem iet gandrīz katru nedēļu. Sāku apmeklēt atbalsta grupas. Bija lieliski satikt citus tētus un dzirdēt viņu stāstus un to, ar ko viņi cīnījās savās dzīvēs. Šīs sarunas man palīdzēja normalizēt manas iekšējās cīņas par to, vai esmu pietiekami labs tēvs. Tagad es saprotu, ka neesmu tajā viens un neesmu vienīgais, kam var šķist, ka nekam neder un vispār nezina, ko dara."