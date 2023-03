Centās Olainē nogalināt paziņu. Policija aizturējusi vīrieti

Pērnā gada 25. decembrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa darbinieki saņēma informāciju no kādas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājas Olainē, Zemgales ielā, par to, ka, iespējams, vienā no mājā esošajiem dzīvokļiem kādai personai tiek nodarīti miesas bojājumi.