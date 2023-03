VIDEO ⟩ Ušakova jaunajā kriminālprocesā ir vairāki aizdomās turamie

Savukārt Brandavs, kurš 2018. gadā bija RMS patiesais labuma guvējs, politiķiem esot apsolījis 30 procentus no kompensācijas summas. Jāpiebilst, ka krimināli sodāma ir gan kukuļa piedāvāšana, gan šāda piedāvājuma pieņemšana.

Aizdomas par kukuļiem eiroparlamentārietis savā tekstā nepieminēja, tāpēc raidījums lūdza precizēt, vai KNAB viņam ir izvirzījis aizdomas par kukuļu prasīšanu no RMS vai tās pārstāvja Brandava. Ušakovs atbildēja īsziņā: "Es nekādi nevaru komentēt KNAB lēmumu. Un, godīgi sakot, es lielāko daļu no teksta vispār nevarēju saprast - kāds man ar to visu ir sakars.